В центрі уваги - розблокування українських портів та відновлення експорту зерна.

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говорили про розблокування українських портів та відновлення експорту зерна.

Про це у Тwitter повідомив Зеленський.

"Обговорили важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з ТОТ",- повідомляє президент України.

Він зазначив, що подякував Ердогану за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ. Зазначив, що Україна цінує підтримку Тупеччини.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Серед головних тим була війна в Україні і морський коридор для вивезення зерна. Ердоган під час розмови заявив Путіну, що настав час зробити кроки щодо плану ООН з безпечного коридору для експорту зерна в Чорному морі.

22 червня стало відомо, що за підсумками переговорів, які відбулися у Москві між військовими делегаціями Туреччини і РФ, схвалено проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Росія, Україна і ООН) для обговорення виведення суден із зерном з українських портів.

А 27 червня керівник управління зі ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення операційного центру, який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

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