Водночас у Росії розкритикували Європу за те, що вона нібито хоче продовження конфлікту в Україні.

У Кремлі заявили, що політика президента США Дональда Трампа щодо України "багато в чому збігається" з політикою російського диктатора Володимира Путіна, пише The Telegraph.

"Нова адміністрація швидко змінює всі конфігурації своєї зовнішньої політики. Це багато в чому збігається з нашим баченням. Попереду ще довгий шлях, тому що двосторонні відносини в цілому зазнали величезної шкоди. Але якщо збережеться політична воля двох лідерів, президента Путіна і президента Трампа, цей шлях може бути досить швидким і успішним", - зауважив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров похвалив Трампа, однак застеріг від миротворчих військ в Україні. Зокрема він хвалить президента США за те, що той "прямо" сказав, що хоче закінчити війну в Україні, проте розкритикував Європу за "бажання продовжити конфлікт".

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Крім того, Лавров вчергове застеріг "зарозумілих" союзників України від відправлення миротворців в разі припинення вогню.

"Захід не може пояснити, що станеться з територією України, якщо європейські миротворці будуть розгорнуті", - додав міністр.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше президент Дональд Трамп поскаржився на ненависть Зеленського до Путіна та заперечив, що грає на боці російського диктатора. Він пояснив, що уникає критичних заяв на адресу господаря Кремля через те, що це буде контрпродуктивно для досягнення мирної угоди між РФ та Україною.

Водночас радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що Зеленський "зробив велику помилку", почавши конфлікт у Білому домі. За його словами, глава Офісу президента України Андрій Єрмак і посол України у США Оксана Маркарова нібито покидали зустріч у Білому домі "практично у сльозах".

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