Сестра Кім Чен Ина попередила, що на Корейському півострові не буде стабільного миру, якщо США не виведуть свої війська з Південної Кореї.

Молодша сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Є Чжон обурена проведенням спільних навчань США і Південної Кореї.

Про це повідомляє AP.

Навчання Південної Кореї Кім назвала "віроломною поведінкою", що підштовхнуть союзників до "більш серйозної загрози безпеці". Також вона вважає, що навчання є репетицією вторгнення.

"Навчання - найбільш яскраве вираження ворожої політики США стосовно КНДР, спрямованої на те, щоб задушити нашу державу силою, і небажаний акт самознищення, за який слід заплатити високу ціну, оскільки вони загрожують безпеці нашої держави", - сказала Кім.

Вона попередила, що на Корейському півострові не буде стабільного миру, якщо США не виведуть свої війська з півдня.

Читайте такожПівнічна Корея назвала налагодження контактів з США марною тратою часу

"Для встановлення миру на півострові США необхідно вивести свої війська і військову техніку, що знаходиться в Південній Кореї. Поки американські війська залишаються там, основна причина періодичного загострення ситуації на Корейському півострові ніколи не зникне", - заявила вона.

За даними південнокорейських ЗМІ, спільні навчання двох країн пройдуть з 16 по 26 серпня у вигляді комп'ютерної симуляції без реальних тренувань.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко