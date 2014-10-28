Викладачі та студенти «Львівської політехніки» передали військовим медикам штучні легені

Благодійний внесок від науковців прийняв начальник клініки анестезіології та реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації Заслужений лікар України лікар вищої категорії полковник медичної служби Степан Горобчук, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"Майже 600 військовослужбовців, які отримали поранення та травми під час участі у антитерористичній операції, зараз проходять лікування у Львівському військовому госпіталі", - відзначив полковник медичної служби Степан Горобчук. "Наша клініка займається важкими пацієнтами, які потребують особливих медичних маніпуляцій", додав він.

Військовий лікар зазначив, що новий апарат штучної вентиляції легенів спочатку буде протестований у стаціонарних умовах, буде підготовлено та навчено персонал для роботи з цією технікою. Згодом одна з лікарських бригад, яка відправлятиметься до зони проведення АТО, отримає цей апарат для оснащення мобільного госпіталю.

"Дуже важливо оперативно надавати медичну допомогу пораненим бійцям. Завдяки цьому апарату, який може працювати автономно до чотирьох годин, його можна використовувати не лише в умовах госпітальної палати чи хірургічного боксу, але й у автомобілі, вертольоті чи літаку", - сказав військовий лікар. Це дуже важливо, коли відлік часу йде на хвилини, і реанімаційна бригада вживає усіх заходів для боротьби за життя пацієнта. До того ж, пристрій цей високотехнологічний, експертного класу і здатний самотужки проводити моніторинг стану хворого і корегувати свою роботу.