У Міністерстві оборони створено кадровий резерв з числа офіцерів - учасників АТО

Рішення про призначення офіцерів - учасників антитерористичної операції на посади в органи військового управління прийняв Міністр оборони генерал-полковник Степан Полторак, йдеться в повідомленні на сайті Мінстерства оборони.

З метою виконання зазначеного завдання, Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України надано відповідні пропозиції щодо подальшого службового використання осіб з числа офіцерів - учасників АТО, які під час виконання бойових завдань отримали поранення (ушкодження) та які за медичними показниками можуть продовжувати військову службу у лавах Збройних Сил.

За результатами проведеної роботи сформовано список із 58 офіцерів зазначеної категорії до Кадрового резерву осіб офіцерського складу - учасників АТО, для призначення на посади в органи військового управління.

Зважаючи на те, що зазначена кількість осіб недостатня для формування дієвого Кадрового резерву, в подальшому буде проведено оцінку службової діяльності осіб старшого офіцерського складу-учасників активної фази АТО, за результатами чого планується скласти відповідні списки тих офіцерів, які проявили високий професіоналізм та ділові якості під час виконання бойових завдань (з числа командного, штабного, технічного, тилового складу тощо).

Усі пропозиції щодо кандидатів, разом з їх службовими характеристиками надаватимуться до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, після чого відбуватиметься призначення зазначених осіб на посади в органи військового управління, з урахуванням фаху і досвіду служби.

Рішення щодо призначення осіб офіцерського складу до органів військового управління прийматимуться відповідно до номенклатури призначення, за умови перебування військовослужбовців у цьому Кадровому резерві.

Варто зазначити, що за рішенням Міністра оборони до цієї роботи активно залучатимуться представники волонтерських організацій.

Дві посади, робота над комплектуванням яких триває в оборонному відомстві, на конкурсній основі обіймуть досвідчені волонтери, які безпосередньо працювали в зоні АТО. Окрім питань Кадрового резерву, вони опікуватимуться також нагородженням державними нагородами та відомчими відзнаками військовослужбовців - учасників антитерористичної операції.

На переконання глави оборонного відомства, ці люди під час роботи в зоні АТО на власному досвіді пересвідчилися, хто саме з військовослужбовців проявив справжній героїзм, вміння та навички і, відповідно, заслуговує на отримання нагород та призначення на вищі посади.