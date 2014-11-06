На Дніпропетровщину повернулися воїни-гвардійці, які виконували завдання в АТО

У селищі Черкаське воїнів-гвардійців зустрічали військові побратими, жінки, матері, рідні, близькі, керівники обласної та місцевої влади, представники духовенства, волонтери, місцеві мешканці, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

На плацу з’єднання військовослужбовців зустріли з хлібом-сіллю, квітами та зі сльозами на очах. Люди прийшли з українською символікою, прапорами і плакатами. Мешканці аплодували та скандували «Герої!», «Слава Україні!», «Дякуємо!». Під час короткого мітингу були висловлені теплі слова подяки.

Також усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих бойових побратимів.

Як зазначив командуючий військами оперативного командування «Південь» генерал-лейтенант Руслан Хомчак, підрозділи з честю виконали всі завдання.