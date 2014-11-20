До Дебальцевого, Ольховатки, Комишатки й Булавинського доставили 15 тонн гуманітарної допомоги (фото)

Мешканці населених пунктів Дебальцеве, Ольховатка, Комишатка та Булавинське отримали теплі речі, матраци, продуктові набори, дитяче харчування та інші товари першої необхідності.

Гуманітарну допомогу, яку виділила Донецька обласна державна адміністрація, спочатку планували у повному обсязі доставити до міста Дебальцеве. Але завдяки оперативній інформації груп Цивільно-військового співробітництва, допомогу було вирішено розділити між вищезазначеними населеними пунктами відповідно до їх розмірів та потреб населення.

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Проблема в тому, що у таких селищах як Ольховатка, Комишатка та Булавинське ситуація наразі майже критична. Ці населені пункти адміністративно підпорядковуються Єнакієвській районній раді, яка зараз, нажаль, контролюється терористами. Як наслідок, люди вже по кілька місяців не отримають жодних соціальних виплат. До того ж, не працюють місцеві шахти, адже терористи погрожують підірвати або накрити їх артилерією, як тільки побачать будь-які ознаки їх функціонування. За відсутності вугілля не працюють котельні і селяни залишилися без опалення. Зараз вирішується питання щодо перепідпорядкування вказаних населених пунктів до іншої районної ради.

Нажаль, терористи не оминули увагою цей захід. Місце роздачі гуманітарної допомоги у смт. Булавинське було обстріляне артилерією ворога. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.