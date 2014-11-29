Фахівці вивчають російський безпілотник, який збили над позиціями сил АТО

За інформацією прес-центру АТО, збитий українськими зенітниками в районі міста Щастя безпілотний літальний апарат, який проводив повітряну розвідку, доставлено у базовий табір для детального вивчення. При спробі прольоту над позиціями підрозділів АТО українські воїни 28 листопада влучним пострілом із зенітної установки ЗУ-23-2 знищили повітряну розвідку терористів — безпілотний літальний апарат.

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Безпілотний літальний апарат передано фахівцям для технічного та інформаційного аналізу. Карти пам’яті та інші носії інформації передано розвідці.

Попередньо літальний апарат ідентифіковано, як БПЛА типу «Гранат» російського виробництва.