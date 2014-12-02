РНБО: Терористи обстрілюють сили АТО на чотирьох напрямках (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців

За його словами, на Луганському напрямі під н.п. Станиця Луганська відбито ще один штурм бойовиків, який вони розпочали після мінометного обстрілу. На цьому ж напрямі позиції українських військових біля м. Щастя бойовики двічі обстріляли з установок «Град» та двічі – з артилерії і мінометів. Також з «Градів» терористи чотири рази обстріляли опорні пункти сил АТО біля с. Макарове Станично-Луганського району.

В районі Бахмутівської траси терористи обстрілювали позиції під с. Сокільники та н.п. Донецький.

На Дебальцевському напрямі терористи з мінометів та стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО біля с. Нікішине та м. Дебальцеве. В передмісті Горлівки з реактивних установок «Град» терористи обстріляли блокпост біля с. Майорське та з мінометів – опорний пункт біля м. Артемове.

На Маріупольському напрямі терористи обстріляли українських військових біля сіл Миколаївка та Петрівське.