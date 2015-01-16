Військові лікарі розповіли про стан поранених "кіборгів" (відео)

Військові лікарі Дніпропетровського військового госпіталю продовжують надавати кваліфіковану медичну допомогу пораненим воїнам-учасникам антитерористичної операції.

Протягом останньої доби до Дніпропетровська були доставлені десять поранених військовослужбовців — захисників Міжнародного аеропорту «Донецьк». Четверо з них — важкопоранені.

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Як повідомив заступник начальника військового госпіталю з медичної частини підполковник медичної служби Олег Поляков, двоє поранених військових перебувають на лікуванні у 16 міській лікарні, ще двоє із відкритими черепно-мозковими травмами — у обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Решта захисників аеропорту мають легкі поранення м’яких тканин, вони знаходяться під опікою військових лікарів госпіталю. Загалом стан пацієнтів стабільний, загрози життю немає.

Для якісного лікування та реабілітації захисників Вітчизни військово-медична установа повністю забезпечена усіма необхідними медичними препаратами та обладнанням.