У підвалі Донецького аеропорту "кіборги" підірвали "кадировців" - журналіст

Українські військові в Донецькому аеропорту підірвали "кадировців".

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook.

В результаті штурму бойовиків загинули двоє українських бійців, ще дев'ятеро отримали поранення.

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"У наших сил у Кіборгпорту після бою 2 "200", 9 "300" , кадировців у підвалі військові підірвали, артилерія дуже потужно підтримала наших. Аеропортнаш, одним словом. На третьому ще мотороли затрималися. Їх правосеки збираються вибивати", - додав він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на журналіста Юрія Бутусова, активні бойові дії в аеропорту Донецька припинилися. Нині рідкісні постріли лунають, але російські підрозділи "Спарти" влаштували димову завісу у терміналі для прикриття евакуації своїх численних поранених та вбитих.