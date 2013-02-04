Ракетний корвет “Придніпров’я” повернувся до строю після ремонту

12:34, 04 лютого 2013
Військо
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До Севастополя з Миколаєва після проведення планового ремонту на ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод” повернувся ракетний корвет Військово-Морських Збройних Сил України “Придніпров’я”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, корабель під командуванням капітана 3 рангу Анатолія Хапова, успішно виконав поставлені перед ним завдання на період ремонту і переходу до місця постійної дислокації. У непростих погодних умовах екіпаж продемонстрував високий професіоналізм і належну морську виучку. 

За інформацією начальника управління експлуатації і судноремонту Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітана 1 рангу Михайла Токаря, під час докового ремонту відновлено обшивку корпуса, відремонтовані гвинто-рульовий комплекс, донна арматура корабля.

«Вихід з ремонту “Придніпров’я” є черговим свідченням нашої плідної взаємодії з миколаївськими корабелами», – зазначив капітан 1 рангу Михайло Токар. Незабаром, після завершення відновлення технічної готовності, “Придніпров’я” продовжить виконувати завдання у складі бойового ядра ВМС ЗС України. У командуванні флоту впевнені, що заводчанами успішно буде завершено ремонт і інших кораблів.

Своєю чергою, генеральний директор ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод" Валерій Калашников наголосив, що для миколаївських корабелів основним пріоритетом є якість виконаних робіт.

«Ми зобов’язані віддати українським військовим морякам відремонтовані кораблі. І і з цим завданням чорноморці впораються гідно», - переконаний Валерій Калашников.

Слід нагадати, що у жовтні минулого року на “Чорноморському суднобудівному заводі” завершено комплексний ремонт корабля «Переяслав». Нині на підприємстві завершується ремонт великого десантного корабля “Костянтин Ольшанський” та середнього десантного корабля “Кіровоград”.

 

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