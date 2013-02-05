Екіпаж корвета “Тернопіль” відпрацював навчально-бойові завдання у Чорному морі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, під час виходу в море екіпаж під командуванням капітана 3 рангу Олега Григор’єва відпрацьовував курсове завдання з плавання одиночного корабля, підготовки до ведення бойових дій.

В морському полігоні корвет “Тернопіль” виконав низку бойових вправ, у тому числі ракетні і артилерійські стрільби по морській, повітряній та береговій цілях, а також з виявлення та знешкодження плаваючої міни.

Водночас у взаємодії з вертольотом Мі-14 морської авіаційної бригади українських ВМС моряки провели навчання з пошуку та знищення підводного човна противника, під час якого протичовновий корвет виконав бойові вправи зі знищення підводного човна противника та з протиторпедного захисту. Взаємодіючи з судном забезпечення “Балта”, протичовновий корвет “Тернопіль” провів навчання з передачі легких вантажів на ходу, буксирування пошкодженого надводного корабля, підходу та швартування до судна, що стоїть на якорі та перебуває у дрейфі. На кораблі також проведено комплекс корабельних бойових навчань та тренувань.

Командир бригади надводних кораблів капітан 2 рангу Олексій Доскато, який під час походу перебував старшим на борту корвета “Тернопіль”, дав позитивну оцінку діям екіпажу. «Моряки протичовнового корвету з високою ефективністю в плані набуття необхідного досвіду використовують кожен вихід в море, впевнено готуються до виконання подальших відповідальних завдань», – відзначив капітан 2 рангу Олексій Доскато.