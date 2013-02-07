Лебедєв затвердив план дій по запобіганню і протидії корупції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, у Збройних Силах України триває робота щодо запобігання і протидії корупції. З цією метою Міністр оборони України Павло Лебедєв затвердив відповідний План дій, в якому визначені заходи, спрямовані на активізацію антикорупційної діяльності в оборонному відомстві.





У межах цієї роботи планується перевірити якісний стан та облік позаштатного озброєння, військової техніки і майна, що знаходиться на підприємствах, в організаціях та установах Міністерства оборони України та Державного концерну “Укроборонпром”, складах, базах, арсеналах та військових частинах. Водночас буде проведена перевірка стану збереження та охорони майна і земельних ділянок вивільнених військових містечок.

З метою забезпечення законності витрачання бюджетних коштів, виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень у сфері закупівлі, будівництва та розподілу житла, буде перевірено об’єкти незавершеного та завершеного будівництва у 2010-2012 роках, діяльність відповідних структурних підрозділів оборонного відомства.

Аби виявити факти несанкціонованого підключення, безоплатного чи за заниженими тарифами надання комунальних послуг, проводитимуться контрольні заходи щодо перевірки використання мереж теплового, водо- та електропостачання у військових частинах, установах та об’єктах.

У взаємодії з правоохоронними органами буде відпрацьована комплексна система заходів по запобіганню протидії корупції під час планового відчуження цілісних майнових комплексів, військових містечок, нерухомого військового майна разом із земельними ділянками. А також – перевірено діяльність тендерних комітетів і конкурсних комісій. Буде запроваджено дієвий моніторинг щодо процедур проведення тендерів та укладання угод щодо закупівлі товарів, робіт і послуг структурними підрозділами оборонного відомства та органами військового управління Збройних Сил України.

Щоквартально перевірятиметься якість та відповідність встановленим нормам платних послуг, що надаються військовими частинами відповідно до укладених Міністерством оборони України договорів у сфері харчування, прального та речового забезпечення. За виявленими фактами правопорушень проводитимуться службові розслідування, за результатами яких до відповідальності притягуватимуться винні посадові особи.

У військових частинах відбудуться позапланові оперативні перевірки поставок паливно-мастильних матеріалів, їх відповідності обліковим документам та порядку списання.

Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю спільно з Головною інспекцією Міністерства оборони України та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України проводитимуть аудит структурних підрозділів оборонного відомства та Генерального штабу з питань обліку та використання земель оборони за 2005-2012 роки, Озброєння ЗС України та підпорядкованих військових частин – на предмет зміни якісного стану (списання) військової техніки та майна, а Департамент відчуження військового майна МО України – надлишкового майна.

Серед заходів антикорупційної діяльності – створення постійно діючої координаційної робочої групи. Вона, окрім іншого, координуватиме діяльність щодо запобігання та протидії протиправної діяльності, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення. Водночас на правопорушення з ознаками корупційних дій оперативно реагуватимуть найбільш досвідчені фахівці постійно діючих мобільних робочих груп.