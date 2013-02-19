Кабмін призначив військовим академічні стипендії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, з метою заохочення найбільш обдарованих студентів, а також створення більш сприятливих умов для здобуття молоддю вищої освіти Урядом ухвалене рішення про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів студентам вищих навчальних закладів на І семестр 2012/2013 навчального року.





Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів “Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів” розроблено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Ухвалення цього нормативно-правового акта стимулюватиме найбільш обдаровану молодь до здобуття вищої освіти та сприятиме реалізації державної політики щодо підтримки обдарованої молоді.

Серед студентів українських вишів, урядові стипендії отримуватимуть курсант 4-го курсу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Роман Гунько, курсант 4-го курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Тетяна Копчук, курсант 5-го курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Мартинова, курсант 3-го курсу Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова Олексій Мартюк, курсант 4-го курсу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Олег Сульжук, курсант 5-го курсу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету Євген Шевченко.

Слід додати, що виплата стипендії здійснюватиметься у межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.