Оборонні відомства України та РФ вивчають питання будівництва житла для військовослужбовців двох країн

Про це сьогодні, 23 лютого, на полігоні 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна) повідомив представникам ЗМІ Міністр оборони України Павло Лебедєв, говорячи про результати своєї зустрічі з міністром оборони РФ генералом армії Сергієм Шойгу у Севастополі цього тижня.

– Обговорювалося соціальне питання спільної участі в будівництві житла для військовослужбовців України та Росії, в першу чергу, на території військових містечок, які звільнені від військовослужбовців. Таких звільнених військових містечок в Криму і Севастополі дуже багато і їх необхідно забудувати житлом, – повідомив Павло Лебедєв.

Міністр оборони України додав, що це можна зробити через залучення до будівництва приватних інвестицій, створити робочі місця і в підсумку забезпечити військовослужбовців житлом.

Також під час українсько-російських переговорів на рівні міністрів оборони, українська сторона порушила питання пенсій для військовослужбовців.

– Щоб військовослужбовці російської армії, які звільнені в запас і мають бажання залишатися жити в Україні, мали можливість отримувати пенсію на території України, – пояснив Павло Лебедєв.

Він зазначив, що це питання процедурне і подібні угоди у Росії є з Німеччиною, Ізраїлем та іншими країнами.

– Для України це можливість залучити фінансові надходження на територію нашої держави, відповідно, ці гроші залишаться у нас і будуть розвивати інфраструктуру та інші проекти в Україні. А найголовніше – люди отримають комфорт, їм не доведеться часто виїжджати в Росію лише для отримання своїх же коштів, – сказав Міністр оборони України Павло Лебедєв.