Генсек НАТО подякував Україні щодо її діяльності з підтримання миру та безпеки у світі

Янукович розгляне пропозицію НАТО / Фото : ridna.ua

"Під час мого перебування у Брюсселі на засіданні комісії Україна-НАТО, до нас звернулися з проханням розглянути питання щодо розширення формату участі України в операціях Альянсу", – повідомив Павло Лебедєв.

Це питання подано на розгляд Президенту України Віктору Януковичу.