Генсек НАТО подякував Україні щодо її діяльності з підтримання миру та безпеки у світі
19:31, 23 лютого 2013Військо
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Про це заявив представникам ЗМІ Міністр оборони України Павло Лебедєв на полігоні 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна)., повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.
Янукович розгляне пропозицію НАТО / Фото : ridna.ua
"Під час мого перебування у Брюсселі на засіданні комісії Україна-НАТО, до нас звернулися з проханням розглянути питання щодо розширення формату участі України в операціях Альянсу", – повідомив Павло Лебедєв.
Це питання подано на розгляд Президенту України Віктору Януковичу.
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