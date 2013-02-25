Військовослужбовці національного контингенту 16-ї ротації в Косово дали Skype-інтерв’ю чернігівським журналістам

Спілкувалися українські миротворці з редактором телепрограм Чернігівської ТРК Ігорем Левенком та з тимчасово виконуючим обов’язки начальника Регіонального медіа-центру МО України підполковником Вадимом Мисником.

Підполковник Ілля Федоренко розповів про ситуацію у Косово, про завдання, які сьогодні виконують українські миротворці та про ставлення місцевого населення до українського контингенту. Акцентувавши увагу на тому, що прямих загроз життю та здоров’ю українських миротворців немає. Проте, загальна обстановка в Косово, зокрема, у північних муніципалітетах, де переважає сербське населення, залишається напруженою.

Командир національного континенту, сержант Олександр Бабіков, сержант Олександр Розумієнко та старший солдат Вячеслав Житник розповіли про специфіку виконання завдань національним контингентом, службові досягнення й набутий досвід. А також про кліматичні, побутові умови та про службу, дозвілля й організацію харчування як на території базового табору – на американській військовій базі “Bondsteel”, так і на інших військових об’єктах КФОР, до охорони яких залучаються українські військовослужбовці.

Також підполковник Ілля Федоренко відзначив якісну роботу своїх підлеглих, яку вони продемонстрували на нещодавніх масштабних навчаннях за участю національних контингентів, що входять до складу багатонаціональних бойових груп “East” та “West”. Крім того, повідомив, що після незначної перерви, особовий склад чотирьох спеціальних взводів українського національного контингенту під загальним командуванням заступника командира національного контингенту в Косово майора Руслана Прусова знову приступили до несення служби на базі “CABRA”, що знаходиться на півночі Косово.

Також командир додав, що на базі “CABRA” військовослужбовці зі складу інженерної роти на чолі з капітаном Павлом Погорєловим продовжують виконувати роботи із залученням спеціальної інженерної техніки згідно з планом об’єднаної групи логістичної підтримки штабу КФОР.

Он-лайн-спілкування тривало понад півгодини. А цей телевізійний сюжет члени родин миротворців та інші глядачі побачили в ефірі ТРК “Дитинець”.

Наприкінці зустрічі від імені земляків, журналісти привітали миротворців зі святом – Днем захисника Вітчизни та побажали успіхів у нелегкій службі та благополучного повернення на рідну землю.