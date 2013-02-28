У Києві обговорили організацію весняного призову

На базі Київського об’єднаного збірного пункту відбулося показове інструкторсько-методичне заняття, яке було присвячене підсумкам минулорічної та організації весняної призовної кампанії 2013 року в зоні відповідальності Територіального управління «Північ» Сухопутних військ ЗС України.

Окрім начальників відділів з обліково-призовної роботи з семи областей України і міста Києва, до заходу були запрошені медичні працівники військкоматів і призовних комісій, представники 8-го армійського корпусу та 169-го навчального центру «Десна» Сухопутних військ ЗС України, а також посадові особи Київської міської та обласної державних адміністрацій.

Учасники заходу обмінялися думками щодо покращення організації призовної кампанії. Зокрема, виступаючи перед присутніми, заступник начальника Територіального управління “Північ” полковник Ігор Шпак розповів про стан обліково-призовної роботи та визначив пріоритети у діяльності посадових осіб щодо неухильного дотримання вимог законодавства та керівних документів.

– Найважливішим, що визначає кінцевий результат є забезпечення надійного зворотного зв’язок та чітка взаємодія між фахівцями обліково-призовної роботи усіх ланок. Також потрібно концентрувати зусилля на факторах підготовки громадян до військової служби. Це такі чинники, як патріотичне виховання, допризовна підготовка юнаків, формування резерву для вступу у вищі військові навчальні заклади, фізична підготовка, лікувально-оздоровча робота та підвищення загальноосвітнього рівня призовників. Тому планування роботи військкоматів повинно поєднуватися з планами навчальних закладів, медичних структур та органів Міністерства внутрішніх справ, – наголосив полковник Ігор Шпак.

Учасники заходу розглянули питання щодо забезпечення провідної ролі та відповідальності начальників усіх рівнів за стан справ на дорученій їм ділянці роботи, забезпечення позитивного морально-психологічного клімату у військових колективах.

Також під час збору учасниками наради були обговорені шляхи удосконалення роботи, яка спрямована на розшук призовників, що ухиляються від призову.

Загалом, під час цьогорічної весняної призовної кампанії військовими комісаріатами Територіального управління “Північ” планується призвати до лав Збройних Сил України та інших військових формувань 3 тисячі 900 призовників.