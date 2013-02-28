Міністр розповів про мету фонду “Захисник Вітчизни – рятівник”

20:02, 28 лютого 2013
Військо
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Мета благодійного фонду “Захисник Вітчизни – рятівник” – в критичний момент врятувати життя військовослужбовцю.

На цьому наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час зустрічі з представниками Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади у Клубі Кабінету Міністрів України.

– Коли рятуєш життя людині, нерідко, крім високопрофесійних дій лікарів, необхідно коштовні медикаменти, які вартують десятки тисяч. З цією метою мною прийнято рішення про створення фонду “Захисник Вітчизни – рятівник” – це благодійна організація, робота якої буде спрямована на швидке оперативне надання медичної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей у критичний момент, – розповів Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства повідомив, що наповнення цього Фонду відбуватиметься за рахунок пожертвувань меценатів. Він зауважив, що особисто зробить благодійний внесок.

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