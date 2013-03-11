Миротворці Місії ООН в Ліберії відвідали пакистанських колег

У ході зустрічі сторони обговорили проведення ремонтних робіт охоронних споруджень пакистанськими миротворцями на території місцевого аеродрому. Саме там базуються наші вертольоти Мі-8 та Мі-24. Українські офіцери звернули увагу на якість поверхні аеродромного покриття, особливо майданчиків для запуску двигунів. Вони повинні підтримуватися завжди в такому стані, який виключає можливість їх руйнування.

– Ремонт передбачає усунення дефектів, – наголосив командир 56-го ОВЗ полковник Петро Пліс, – з метою відновлення, насамперед, працездатності покриттів, споруд та інших елементів льотного поля.

– Все це зумовлено підтримкою та відновленням початкових експлуатаційних якостей, необхідністю забезпечення постійної готовності території аеродрому. Відновлювальні ремонтні роботи, у свою чергу, не зменшать інтенсивності льотних змін, а також виконання завдань, які покладаються на українських миротворців керівництвом Місії ООН, – підкреслив командир 56-го окремого вертолітного загону полковник Петро Пліс.

Під час діалогу сторони обговорили можливості подальшого ремонту охоронних споруджень, який потрібно зробити ще до початку сезону дощів.