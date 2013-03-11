Миротворці Місії ООН в Ліберії відвідали пакистанських колег

17:15, 11 березня 2013
Військо
0 0

Група офіцерів 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН в Ліберії під керівництвом полковника Петра Пліса з робочою поїздкою відвідала базовий табір інженерного батальйону пакистанського контингенту.

У ході зустрічі сторони обговорили проведення ремонтних робіт охоронних споруджень пакистанськими миротворцями на території місцевого аеродрому. Саме там базуються наші вертольоти Мі-8 та Мі-24. Українські офіцери звернули увагу на якість поверхні аеродромного покриття, особливо майданчиків для запуску двигунів. Вони повинні підтримуватися завжди в такому стані, який виключає можливість їх руйнування.

– Ремонт передбачає усунення дефектів, – наголосив командир 56-го ОВЗ полковник Петро Пліс, – з метою відновлення, насамперед, працездатності покриттів, споруд та інших елементів льотного поля.

– Все це зумовлено підтримкою та відновленням початкових експлуатаційних якостей, необхідністю забезпечення постійної готовності території аеродрому. Відновлювальні ремонтні роботи, у свою чергу, не зменшать інтенсивності льотних змін, а також виконання завдань, які покладаються на українських миротворців керівництвом Місії ООН, – підкреслив командир 56-го окремого вертолітного загону полковник Петро Пліс.

Під час діалогу сторони обговорили можливості подальшого ремонту охоронних споруджень, який потрібно зробити ще до початку сезону дощів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter