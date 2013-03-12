Головнокомандувач ЗС України зустрінеться у США з військово-політичним керівництвом

Метою візиту є продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, а також реалізація військових завдань для забезпечення стратегічного партнерства між Україною та США.

Програмою візиту передбачена зустріч Головнокомандувача ЗС України з Верховним Головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з трансформації генералом Жаном-Полем Паломеросом у м. Норфолк. Того ж дня українська військова делегація ознайомиться зі Стратегічним командуванням НАТО з трансформації та розповість іноземним партнерам про стан і перспективи розвитку ЗС України до 2017 року.

13 березня у м. Саффолк відбудеться зустріч Головнокомандувача ЗС України із заступником керівника Директорату розвитку Об’єднаного штабу ЗС США генерал-майором Брайаном Ватсоном.

14 березня генерал-полковник Володимир Замана зустрінеться з командувачем сил флоту ВМС США адміралом Уільямом Гортні. Українська військова делегація ознайомиться зі структурою і завданнями Військово-морської бази Норфолк, після чого генерал-полковник Володимир Замана підніметься на борт авіаносця ВМС США «George H. Busch» CVN-77.

15 березня делегація ЗС України покладе вінок до могили невідомого солдата на Арлінгтонському національному цвинтарі та проведе робочу зустріч з Послом України в США. Після цього відбудеться екскурсія Пентагоном з відвідуванням меморіалу «11 вересня 2001 року».

Також заплановані зустрічі глави української військової делегації з першим заступником заступника Міністра оборони США з політики Кетлін Хікс, заступником помічника Державного секретаря США Деніелом Расселом та Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Мартіном Демпсі.

Участь у заході сприятиме подальшому розвитку відносин між Україною та НАТО, підвищенню рівня довіри та реалізації спільних проектів між Генеральним штабом Збройних Сил України та Стратегічним командуванням НАТО з трансформації, державами – членами Альянсу, а також розвитку співробітництва на двосторонній основі між збройними силами України та США у військовій сфері.