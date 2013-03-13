Госпіталі в Івано-Франківську та Вінниці продовжать свою роботу

Описуючи перспективи збереження військової медицини, Данильчук зазначив, що "В даний час Збройні Сили України налічують близько 180 тис. чоловік. До кінця 2017 року, згідно з Державною програмою реформування та розвитку Збройних Сил, їх чисельність становитиме 115 тис. У військово -медичному департаменті зараз працює 11,5 тис. чоловік. Якщо перерахувати, скільки їх потрібно на 115 тис., то орієнтовно це буде цифра близько 7,5 тис. осіб за рахунок оптимізації чисельності ".

Він також повідомив, що оптимізація торкнеться і військових медзакладів, оскільки деякі з них обслуговують менше 100 чоловік в рік, а їх склад вимагає значних коштів. Зокрема, планується реформувати військові госпіталі в Старокостянтинові, Новоград-Волинському, Запоріжжі та смт Черкаське Дніпропетровської області. Данильчук зазначив, що неподалік від цих медустанов є великі військові госпіталі, тому це не повинно викликати напруги серед військовослужбовців та ветеранів ЗСУ.

При цьому І.Данільчук підкреслив, що в процесі оптимізації чисельності медичної служби будуть враховані "всі соціальні складові і не буде порушена жодна конституційна норма про надання меддопомоги пенсіонерам".

У той же час він відзначив, що дана концепція реформування поки ще не затверджена і це тільки попередня напрацювання.

Також Ігор Данильчук розвіяв побоювання громадських організацій по ряду госпіталів в Україні. За його словами, поліклініка 1121 року в місті Івано-Франківськ з денним стаціонаром не буде скорочена і "в перспективі до 2017 року це питання підніматися не буде".

Говорячи про Луцький військовий госпіталь, він зазначив, що, навіть в разі оптимізації чисельності його працівників, права людей на медичне забезпечення не будуть порушені. І. Данильчук, розповідаючи про Військово-медичному клінічному центрі в місті Вінниця, зазначив, що "він не буде скорочено, а буде оптимізована його чисельність в розумних і достатніх межах для того, щоб він не втратив своїх можливостей по наданню кваліфікованої допомоги".

У той же час Ігор Данильчук наголосив, що ті військові госпіталі, які мають по 100-200 ліжок, "будуть трансформовані і реформовані в поліклініки з денним стаціонаром з урахуванням тієї кількості військовослужбовців, які проживають у даному населеному пункті".

Заступник міністра оборони України Артур Бабенко відзначив, що склалася ситуація, коли в госпіталях, "де за рік обслуговується 80-100 чоловік, є по 600 чоловік персоналу". "Це занадто, тут необхідно вирішувати питання", - зазначив він. У той же час він підкреслив, що при реформуванні необхідно зробити все для того, щоб з балансу медичних установ були прибрані об'єкти, які їм не потрібні, але на утримання яких повинні виділятися гроші. Він підкреслив, що на сьогоднішній день медична служба ВСУ має потужний науковий потенціал, оскільки у військово-медичних закладах працюють 117 кандидатів наук, 36 докторів наук, 80 заслужених лікарів України та заслужених працівників охорони здоров'я України.

Т.в.о. начальника Української військово-медичної академії Василь Варус зазначив, що 30% медичних фахівців, лікарів у ВСУ є випускниками академії. За його словами, 72% викладачів академії "мають бойовий досвід і брали участь у миротворчих місіях", а більше 83% - доктора медичних наук. Він додав, що на сьогоднішній день на хірургічній кафедрі академії в рік проводиться близько 1500 операцій.

Голова громадської ради при МОУ Юрій Михайленко підкреслив, що реформа в Збройних Силах необхідна, але вона повинна проводитися так, щоб був забезпечений гідний рівень лікування ветеранів військової служби.