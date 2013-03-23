Військові продовжують надавати допомогу у ліквідації наслідків надзвичайні ситуації

Другий тиждень поспіль військовослужбовці дислокованої на Львівщині 24-ї окремої механізованої бригади продовжують надавати допомогу місцевим мешканцям у боротьбі зі сніговою негодою.

У ніч з 22 на 23 березня нештатна команда з ліквідації наслідків стихійного лиха на чолі з капітаном Олегом Кутенком за допомогою шляхопрокладача БАТ-2 розчищали снігові замети за маршрутом Золочів – Поляни – Красносільці – Сновичі – Ремезівці – Вороняни – Золочів. Пробиваючи великі замети, кілометр за кілометром, село за селом, екіпаж за сім годин нічної роботи очистив до 50 кілометрів автомобільних доріг.

Усі члени команди з ліквідації наслідків стихійного лиха розуміли: від якісного і швидкого виконання ними роботи залежатиме не тільки сполучення між навколишніми селами, але й, можливо, чиєсь життя. Адже протягом тижня вже траплялись випадки, коли швидка медична допомога прибувала до пацієнтів вчасно тільки завдяки наполегливій роботі військовослужбовців.

О п’ятій годині ранку екіпаж капітана Олега Кутенка повернувся до місця дислокації стомлений і виснажений, але з почуттям виконаного обов’язку і впевненості в тому, що їх важка робота була не даремною.