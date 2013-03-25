Експерти Програми НАТО "Удосконалення військової освіти" відвідали Харківщину

Головна мета гостей полягає в ознайомленні з роботою та потребами українських вищих військових навчальних закладів.

За “круглим столом” командний склад університету ознайомив представників НАТО із структурою закладу та головними пріоритетними завданнями у підготовці майбутніх офіцерів. Також закордонні гості побували на провідних факультетах військового вишу, де вони поспілкувалися з начальниками факультетів, кафедр. Окрім цього були показані спеціалізовані тренажери, де курсанти поглиблено опановують свою майбутню професію.

Також делегація НАТО відвідала військово-юридичний факультет Національного університету “Юридична академія імені Ярослава Мудрого”. Знайомлячись із особливостями підготовки військових юристів, іноземні військовослужбовці зустрілися з ректором університету, оглянули навчально-матеріальну базу та поспілкувалися з курсантами.

За словами членів закордонної делегації, процес підготовки офіцерських кадрів на Харківщині є дуже цікавим в плані обміну досвідом з військовослужбовцями армій інших країн.