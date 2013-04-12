Чернігівському ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою виповнилося 20 років

Привітати особовий склад навчального закладу приїхали представники командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Чернігівського військового гарнізону, управління освіти Чернігівської облдержадміністрації та місцевої влади. Також на свято з усієї України з’їхалися офіцери та курсанти вищих військових навчальних закладів України, які теж нещодавно носили однострої кадетів.

Присутній на урочистостях заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Василь Нікіфоров запевнив молодих людей, що випускників Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою завжди з радістю зустрічають у військах. Адже у стінах навчального закладу вони отримують гідну освіту, необхідну для вишколу майбутніх воїнів-захисників Вітчизни.

У свою чергу начальник ліцею полковник Микола Шпак наголосив, що понад 700 випускників сьогодні проходять службу у всіх видах Збройних Сил та військових формувань України на різних офіцерських посадах. Він висловив подяку педагогічному колективу навчального закладу за щоденну копітку працю та навчання юнаків.

За 20 років ліцей здійснив 17 випусків. 1284 випускники стали курсантами військових навчальних закладів, 330 – курсантами навчальних закладів силових структур, 928 ліцеїстів стали студентами цивільних навчальних закладів. 36 вихованців закінчили ліцей із золотою медаллю, 12 – зі срібною.

Свято закінчилось урочистим мітингом та фотографуванням на згадку.

Довідково. Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою сформований на базі Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків згідно з Постановою Кабінету міністрів України №490 від 19 серпня 1992 року з метою надання державної допомоги у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, а також дітей учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З 1 вересня 1993 року у ліцеї почалися планові навчальні заняття.