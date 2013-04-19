«Північний сокіл – 2013»: вже перевезено понад 570 тисяч літрів пального

Станом на 19 квітня від початку операції з аеродрому «Туле» вже здійснено 18 місій із запланованої 21 місії, під час яких було перевезено 20 тонн вантажу, у внутрішніх баках літака та встановлених спеціальних цистернах перевезено 571 108 літрів пального. За час проведення операції українські військові авіатори вже провели в небі близько 90 годин та здійснили 34 польоти.

На острові Гренландія українські військові льотчики виконують завдання у важких кліматичних умовах Арктики – при температурі повітря до -50 градусів і при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду, а також за відсутності наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.

Спільна українсько-данська операція «Північний сокіл – 2013» відбувається протягом квітня поточного року. У рамках її проведення військово-транспортним літаком Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України планується перевезти понад 500 тисяч літрів пального та інший вантаж з авіабази ВПС США «Туле» на датську полярну станцію «Норд» на острові Гренландія.