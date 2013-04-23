Перший заступник міністра оборони представив нового начальника університету оборони України

Перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник, представляючи науково-педагогічному складу та слухачам доктора військових наук професора Василя Телелима, підкреслив, що останній тривалий час виконував обов’язки начальника університету.

– Високу оцінку діяльності керівництва та особового складу Національного університету оборони України дав Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович, який своїм указом присвоїв навчальному закладу ім’я великого полководця Великої Вітчизняної війни двічі Героя Радянського Союзу генерала-армії Івана Черняховського, – зазначив Олександр Олійник.

Звертаючись до присутніх, перший заступник міністра оборони України наголосив, що впродовж усіх років свого існування Національний університет оборони України завжди був в авангарді військової освіти і науки. З його стін вийшла плеяда офіцерів, які гідно служили і служать українському народові.

– Сьогодні, продовжуючи славні традиції, колектив навчального закладу робить вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України, проводить велику науково-дослідну роботу з широкого спектру проблем військового будівництва та забезпечення обороноздатності та національної безпеки Вітчизни, – зазначив Олександр Олійник.

Перший заступник глави оборонного відомства підкреслив, що керівництвом держави поставлені конкретні завдання щодо проведення реформ у Збройних Силах України, метою яких є створення сучасної, високопрофесійної, належним чином оснащеної і забезпеченої армії, здатної адекватно протистояти загрозам національної і міжнародної безпеки.

– Успішне вирішення поставлених завдань значною мірою залежить від професійної компетентності та якості підготовки офіцерського корпусу війська. У цьому контексті міністр оборони України, керівництво Збройних Сил України покладаються насамперед на Національний університет оборони України, де сконцентрований потужний науково-педагогічний потенціал. Вимога до університету буде одна – випускники навчального закладу повинні мати високі морально-ділові якості, бути професійно підготовленими, здатними ефективно вирішувати військові професійні завдання, – наголосив Олександр Олійник.

За словами першого заступника міністра оборони України, доктор військових наук професор Василь Телелим як досвідчений керівник та висококласний менеджер здатний налаштувати колектив однодумців на успішне впровадження сучасних підходів у навчанні офіцерів для вітчизняних Збройних Сил.

У свою чергу, Василь Телелим подякував керівництву держави та оборонного відомства за довіру, а також висловив переконання, що очолюваний ним колектив спроможний виконати поставлені завдання. Окремо він подякував особовому складу навчального закладу та закликав підлеглих до подальшої ефективної роботи.