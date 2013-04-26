Український миротворчий контингент у Конго буде збільшено до 250 осіб

У рамках бойового злагодження 3-ої ротації 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України, який виконує завдання місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, на базі 11-ї окремої бригади армійської авіації працює робоча група командування Сухопутних військ ЗС України.

Основна мета роботи групи – перевірити рівень підготовки особового складу до виконання завдань за призначенням, стан авіаційної техніки та озброєння, оперативно допомогти усунути виявлені недоліки, оформити виїзні документи.

За словами голови робочої групи, начальника армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Валентина Пістрюги, основною особливістю цьогорічної ротації є введення у загін 4 гелікоптерів Мі-8 та збільшення миротворчого контингенту до 250 людей.

– До керівництва держави звернулися представники місії ООН з пропозицією посилити загін гелікоптерами Мі-8. Потреба в них є, адже основна їх функція – це перевезення особового складу та вантажів. Сьогодні для місії ООН у ДР Конго це актуально. Відповідно до цього виникає потреба у забезпечені та обслуговувані вертольотів, що призведе до збільшення кількості особового складу загону, – розповів генерал-майор Валентин Пістрюга. – Разом з тим це ніяк не вплине на функції українського вертолітного загону. Задачі будуть ті ж самі – авіаційний супровід та авіаційна підтримка сил місії ООН, патрулювання кордонів ДР Конго та ведення повітряної розвідки. Додасться лише вантажоперевезення, – повідомив він.

Характерною ознакою 3-ї ротації, відповідно до розпорядження міністра оборони України, є і обмеження кількості разів перебування у складі місій (до двох) особовим складом протягом усієї служби у Збройних Силах. Тож напочатку бойового злагодження довелося замінити кандидатів на посади, які не відповідають указаним вимогам. Планується дещо трансформувати і систему підготовки майбутніх миротворців, та збільшити терміни перебування контингенту у складі місії.

На думку генерал-майора Валентина Пістрюги, терміни цілеспрямованої підготовки особового складу загону мають бути 6-7 місяців. Сюди входить мовна підготовка протягом 3-4-х місяців, яка сьогодні є основою для роботи в місії ООН і льотного складу, наземних служб, управління загону. Відпустки льотного складу, проходження льотно-лікарської комісії, підготовка льотного складу у Центрі підготовки та виживання у Судаку, бойове злагодження у складі загону та перевірка їх готовності до виконання завдань. Слід враховувати, що особовий склад частин армійської авіації виконує й інші завдання з бойової підготовки, бойове чергування з протиповітряної оборони, пошуково-рятувальне забезпечення та обслуговування авіаційної техніки тощо. Саме тому в армійській авіації Сухопутних військ запропонували збільшити терміни перебування загону в місії ООН до 9 місяців та взяти за основу комплектування загону з однієї частини, яка буде готувати особовий склад, відповідати за рівень підготовки, проводжати та зустрічати своїх миротворців.

З огляду на ці нововведення бойове злагодження 3-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону ЗС України буде продовжено до кінця квітня. Сертифікація та ротація українських миротворців у Демократичну Республіку Конго запланована на червень цього року.