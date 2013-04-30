Завершилася чергова ротація українських миротворців у Косово

Із поверненням в Україну цієї групи військовослужбовців завершилася чергова ротація українського миротворчого контингенту багатонаціональної бойової групи «East» сил КФОР у Косово.

Напередодні, в рамках ротації на американській військовій базі «Bondsteel», де дислокується українська складова багатонаціональної бойової групи «East», відбулася урочиста церемонія передачі повноважень військовослужбовцям миротворчого контингенту нової, 17-ї ротації, від попередників із 79-ї окремої аеромобільної бригади Сухопутних військ ЗС України.

В урочистостях взяли участь керівник оперативної групи міністерства оборони України, командир 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Петро Литвин, командир багатонаціональної бойової групи «East» полковник американської армії Веймон Сторі, командир польського національного контингенту підполковник Яцек Вера, командири рот американського, польського, турецького, вірменського національних контингентів та інші посадові особи.

Командири старої та нової ротацій підполковник Ілля Федоренко та гвардії майор Володимир Кокорєв урочисто передали один одному Державний прапор України та доповіли керівнику оперативної групи міністерства оборони України генерал-лейтенанту Петру Литвину про прийом-передачу посади та готовності до виконання завдань.

Керівник оперативної групи міністерства оборони України генерал-лейтенант Петро Литвин високо оцінив дії українського миротворчого контингенту 16-ї ротації у складі багатонаціональної бойової групи «East» сил КФОР.

– Ви багато чому навчилися під час виконаня бойових завдань з підтримання миру та спокою на косовській землі. Я впевнений, що цей безцінний досвід буде вам надзвичайно корисним під час подальшого проходження служби на Батьківщині, – наголосив він.

Військовослужбовцям нової – 17-ї ротації – він побажав гідно продовжувати традиції, примножувати здобутки та впевнено нести Державний прапор України на міжнародній арені.

– Бажаю вам з честю виконати свою місію та успішно повернутися додому. Хай ваша витримка, професіоналізм та високі моральні якості будуть служити утвердженню миру й взаєморозуміння між народами, тут, на косовській землі, – підкреслив генерал-лейтенант Петро Литвин.

У свою чергу командир багатонаціональної бойової групи «East» полковник Веймон Сторі подякував особовому складу 16-ї ротації національного контингенту за відмінну службу й відмітив, що партнерство має ключове значення для успіху місії КФОР у Косово.

– Ви професійно працювали у взаємодії з міжнародними партнерами, надійно забезпечували мир та спокій у цьому краї. Це була велика честь – служити разом з вами, – зазначив у привітальній промові полковник Веймон Сторі.

Звертаючись до командира українського миротворчого підрозділу нової, 17-ї ротації, гвардії майора Володимира Кокорєва, він наголосив, що запорукою успішних дій багатонаціональної бойової групи «East» сил КФОР є об’єднання зусиль військовослужбовців усіх національних контингентів, і висловив впевненість, що українські миротворці й надалі високопрофесійно нестимуть службу на цій балканській землі.

– Ми маємо працювати як одна команда, з метою допомоги Косовому стати місцем, де всі громадяни можуть досягти процвітання. Я знаю, що ви добре підготовлені, професійні військовослужбовці, і переконаний, що ви й надалі продовжуватимете добру справу ваших попередників, – підсумував полковник Веймон Сторі.

Після завершення церемонії з передачі повноважень особовий склад миротворчих підрозділів пройшов урочистим маршем перед трибуною з почесними гостями. Командира українського миротворчого контингенту 16-ї ротації підполковника Іллю Федоренка було нагороджено пам’ятними відзнаками та цінними подарунками.