Війська і техніка повністю готові до ходи Севастополем

“Війська і техніка готові до проведення 9 травня урочистого проходження вулицями міста-героя Севастополя на честь Дня Перемоги”. Про це вчора заявив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн під час проведення генеральної репетиції військ гарнізону в ознаменування 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років і 69-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Керівник виду Збройних Сил України додав, що командирами військових частин, підрозділів, командувачами урочистого проходження проведено величезну підготовчу роботу.

– Техніка готова, настрій у особового складу – бойовий. Вважаю, що Військово-Морські Сили України гідно продемонструють свій вишкіл і ветерани війни побачать належну підготовку захисників нашої Вітчизни, – зазначив віце-адмірал Юрій Іл’їн.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, який також був присутнім на генеральній репетиції, зазначив, що рівень підготовки військ зріс.

– У цілому, як мені здається, урочисте проходження буде насиченим. Усім дуже сподобалася техніка, вона давно не ходила вулицями міста-героя Севастополя, тому усіх поздоровляю з тим, що ми повертаємося до джерел проведення військового параду у Севастополі, – сказав глава міста.

У ході репетиції, що проводилася на вулиці Леніна і проспекті Нахімова у присутності сотень глядачів із числа мешканців і гостей Севастополя, відбулися проходження урочистим маршем військ Севастопольського гарнізону – близько 1,5 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України, Внутрішніх військ МВС України, Державної прикордонної служби України і Чорноморського флоту Росії – а також проходження бойової техніки Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту Росії.

9 травня війська Севастопольського гарнізону здійснять урочисте проходження після проходження урочистим маршем ветеранів війни і Збройних Сил. Збройні Сили та інші військові формування України загальною чисельністю понад 700 військовослужбовців будуть представлені парадними розрахунками з числа курсантів, офіцерів Академії ВМС ім. П.С.Нахімова, парадними розрахунками корабельного складу флоту, підрозділів морської піхоти, Військ берегової оборони, навчального центру, підрозділами Повітряних Сил, а також флотськими почесною вартою, барабанщиками, групою прапороносців, фанфаристами і лінійними. В урочистому проходженні також братимуть участь парадні розрахунки Внутрішніх військ МВС України і Державної прикордонної служби України.

Українську сторону на параді представлятимуть 4 бронетранспортери БТР-80, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”, 2 гаубиці 2А36 “Гіацинт” та 2 зенітних ракетних комплекси “Оса” Військ берегової оборони ВМС України.