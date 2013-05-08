На Львівщині перепоховали останки героїв "Бродівського котла"

У місті Броди Львівської області відбулося перепоховання останків 9 колишніх військовослужбовців Червоної Армії, які загинули в боях з частинами німецького Вермахту і до недавнього часу вважалися такими, що зникли безвісти. Перепоховання відбулося на Бродівському центральному кладовищі поруч із братською могилою червоноармійців.

Останки воїнів були віднайдені у 2012 році працівниками комунального підприємства Львівської облради “Доля”, яке займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортації та політичних репресій.

За словами директора обласного комунального підприємства Святослава Шеремета, мова йде про бійців, останки яких знайшли пошуковці “Долі” під час минулорічних експедицій в районі сіл Колтів та Крухів.

– На жаль, встановити їхні імена, чи, бодай, військові звання так і не вдалося. Однак залишки супровідного матеріалу свідчать, що це були червоноармійці, котрі були поховані у поодиноких розрізнених санітарних похованнях 1944 року, – розповів Святослав Шеремета.

У перепохованні взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування Львівщини і Бродів, військовослужбовці, місцеві священики та громадськість. До організації та проведення заходу долучилися також і військовослужбовці із 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, що дислокується у Бродах. А весь ритуал перепоховання супроводжували військовослужбовці роти почесної варти Академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.