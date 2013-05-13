Українські вертолітники провели понад 167 годин у африканському небі

Тільки з 1-го по 10-те травня в повітря щодня піднімалося від трьох до восьми вертольотів типу Мі-8 та Мі-24. До виконання польотів залучалося до 130 миротворців із підрозділів льотного складу, інженерно-авіаційної та тилової служб, аеродромно-технічного забезпечення, зв’язку і близько 20 одиниць техніки.

– Протягом перших двох тижнів травня українські екіпажі провели у небі на вертольотах Мі-8 та Мі-24 понад 167 годин, здійснено 117 вильотів, перевезено 744 пасажирів, більш 9,5 тонн вантажів, – розповідає полковник Петро Пліс. – Наші вертольоти літали до всіх віддалених куточків Ліберії. Крім патрулювання та повітряної розвідки парою Мі-24 вздовж кордонів з Кот-д’Івуаром та Гвінеєю, було виконано патрулювання території. Крім того, два екіпажі на вертольотах Мі-8 постійно знаходяться на чергуванні у 30- і 45-хвилинній готовності до вильоту у режимі «sar stand by» та «stand by».

Варто зазначити, що до кожного вильоту проходить відповідна самостійна підготовка екіпажів, проведення тренажів та контролю готовності до польотів і чергування.

– Під час підготовки льотний склад, зокрема, вивчає порядок виконання поставлених задач, заходи безпеки відповідно до запланованих завдань із урахуванням тактичної, метеорологічної та орнітологічної обстановки, дії екіпажу при виникненні особливих випадків у польоті, роблять розрахунок злітної ваги та залишку пального на борту на різних етапах польоту. Також проходять тренажі з штурманської підготовки, зв’язку тощо, – розповів начальник служби безпеки польотів загону підполковник Павло Комишев.