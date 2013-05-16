Екіпаж артилерійського катеру «Скадовськ» успішно завершив похід річкою Дунай

Особливу увагу було зосереджено на питаннях вдосконалення морського вишколу екіпажу, засвоєнні правил плавання по річці, вивченні особливостей річкової навігації.

Як повідомив командир Західної військово-морської бази Військово-морських сил Збройних Сил України капітан першого рангу Євген Кінзерський, під час катерного походу екіпаж «Скадовська» взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Перемоги у місті Ізмаїл, відвідав місця бойової слави та вшанував подвиг воїнів Дунайської флотилії у містах Кілія, Вилково, Рені. У рамках шефської роботи корабель відвідали учні місцевих шкіл. У свою чергу, місцева влада висловила щиру вдячність морякам за те, що військовий корабель взяв активну участь в урочистих заходах, а його перебування у місті стало головною подією святкових днів.

– За підсумками походу буде проведена оцінка дій особового складу, стану матеріально-технічної бази катера, а набутий досвід застосовано у подальшій підготовці екіпажів дивізіону річкових кораблів для удосконалення навичок виконання задач за призначенням, – підкреслив офіцер.