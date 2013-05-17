Корабель «Костянтин Ольшанський» після заводського ремонту вийшов у море

18:32, 17 травня 2013
Військо
0 0

Великий десантний корабель (ВДК) Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Костянтин Ольшанський», який із серпня минулого року проходив комплексний заводський ремонт в ПАО «Чорноморський суднобудівний завод», що у м. Миколаїв, 16 травня вийшов у море для проведення ходових випробувань, перевірки функціонування механізмів, технічних засобів і озброєння.

Згідно двосторонньому договору, підприємство здійснило доковий ремонт корабля, ремонт корпусу корабля, спецтехніки, а також ремонт по лінії електромеханічної бойової частини.

– Ми вдячні миколаївським корабелам за проведену роботу з відновлення технічної готовності корабля, – зазначив перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв. – Той комплекс заходів, що здійснюється, дасть змогу вже найближчим часом продовжити виконання кораблем завдань у складі бойового ядра українських ВМС України, – додав віце-адмірал.

Після прибуття великого десантного корабля в пункт постійної дислокації, екіпаж перейде до інтенсивного періоду підготовки. Планується залучення «Костянтина Ольшанського» до заходів міжнародних навчань, виконання кораблем властивих завдань у Чорному морі.

Як повідомлялося, раніше в ПАО «Чорноморський суднобудівний завод» успішно здійснено ремонт ракетного корвету «Придніпров’я», судна спеціального призначення «Переяслав». На підприємстві також завершується ремонт середнього десантного корабля «Кіровоград».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter