Корабель «Костянтин Ольшанський» після заводського ремонту вийшов у море

Згідно двосторонньому договору, підприємство здійснило доковий ремонт корабля, ремонт корпусу корабля, спецтехніки, а також ремонт по лінії електромеханічної бойової частини.

– Ми вдячні миколаївським корабелам за проведену роботу з відновлення технічної готовності корабля, – зазначив перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв. – Той комплекс заходів, що здійснюється, дасть змогу вже найближчим часом продовжити виконання кораблем завдань у складі бойового ядра українських ВМС України, – додав віце-адмірал.

Після прибуття великого десантного корабля в пункт постійної дислокації, екіпаж перейде до інтенсивного періоду підготовки. Планується залучення «Костянтина Ольшанського» до заходів міжнародних навчань, виконання кораблем властивих завдань у Чорному морі.

Як повідомлялося, раніше в ПАО «Чорноморський суднобудівний завод» успішно здійснено ремонт ракетного корвету «Придніпров’я», судна спеціального призначення «Переяслав». На підприємстві також завершується ремонт середнього десантного корабля «Кіровоград».