У Києві розпочався Міжнародний тиждень «Україна – НАТО»

Як повідомив начальник Національного університету оборони України генерал-лейтенант Василь Телелим, участь у Міжнародному тижні візьмуть представники Оборонного коледжу НАТО і школи НАТО в Обераммергау:

– Раніше ми працювали лише з Оборонним коледжем НАТО по стратегічних питаннях. Але, зважаючи на те, що в Національному університеті оборони України здійснюється підготовка фахівців двох рівнів – і оперативно-стратегічного, і оперативно-тактичного, то для більш широкого залучення наших офіцерів оперативно-тактичного рівня ми попросили взяти участь у цих заходах і школу НАТО в Обераммергау. Її представники вже вдруге долучаються до міжнародного тижня і поділяться з українськими офіцерами практичним досвідом підготовки та проведення військових операцій у різних місіях Альянсу, – зазначив він.

Під час Міжнародного тижня, який триватиме з 20 по 24 травня, буде прочитано низку лекцій, які націлюватимуть обидві сторони на підготовку до спільних дій в межах конструктивного партнерства між Україною та Північноатлантичним альянсом. Зокрема, основна увага акцентуватиметься на усвідомленні особливостей і актуальних проблем життєдіяльності Північноатлантичного альянсу щодо забезпечення миру і стабільності в контексті нової Стратегічної концепції та рішень Чиказького самміту НАТО 2012 року, формування у офіцерського корпусу української армії власної позиції щодо шляхів забезпечення національної безпеки України та місця і ролі України у системі сучасної міжнародної безпеки, а також обговорюватимуться перспективи розвитку конструктивного партнерства між Україною і НАТО.

Крім Національного університету оборони України, активну участь у проведенні Міжнародних тижнів в Україні беруть представники Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, громадських організацій України.