Українські вертолітники у Ліберії провели навчально-тренувальні польоти

Основні завдання польотів полягали у підготовці льотного складу за курсом бойової підготовки армійської авіації, відновлення втрачених навичок льотного складу в польотах вночі в ПМУ. Також – виконання чергових перевірок з техніки пілотування, навігації, бойового застосування та підготовка інструкторів.

У ході льотної зміни екіпажі здійснили 33 вильоти, виконуючи різноманітні завдання. Зокрема, підполковник Павло Комишев отримав допуск до інструкторської роботи на Мі-24 по колу та в зону вдень. Перші тренувальні польоти в якості командирів екіпажу на Мі-8 здійснили капітан Віталій Роганчук та старший лейтенант Роман Білобрюхов, контрольний політ по колу із одним вимкненим двигуном на Мі-24 виконав майор Євген Павелко.

Ряд військових льотчиків продовжували підготовку за різними видами льотної роботи: польоти на майданчик обмежених розмірів, на бойове застосування з виконанням спеціальних завдань, відпрацювання елементів з пошуково-рятувальних робіт, виконання польотів за приладами тощо.

– Польоти у темну пору доби потрібні для продовження отримання екіпажами дозволів на пілотування авіаційної техніки вночі, – зазначив заступник командира загону підполковник Олександр Чаплінський. – Допуски мають двомісячний термін дії, тому до участі у них було задіяно льотний склад, якому потрібно продовження дозволів на польоти в нічний час доби. Найбільш складною вправою під час льотної зміни було виконання контрольного польоту по колу з одним вимкненим двигуном. Перед виконанням вправи екіпаж пройшов тренажі в кабіні вертольота та практично відпрацював дії з арматурою кабіни при вимкненні одного двигуна.

Варто зазначити, що всі служби загону, які задіювалися для забезпечення польотів, працювали у належному ритмі. Прикладом цього є особовий склад інженерно-авіаційної служби 56-го ОВЗ, котрий після планових періодичних робіт повертає до «строю» вертольоти.

– Після кожного вильоту гелікоптера проводиться перевірка його працездатності, діагностика та приведення до нормативів технічного стану. У зв’язку зі специфічним кліматом досить часто виходить із ладу авіаційне радіоелектронне обладнання, – розповів заступник командира загону з інженерно-авіаційної служби полковник Василь Мерзін.

За словами офіцера, кожен спеціаліст інженерно-авіаційної служби відмінно підготовлений до виконання робіт за своїм напрямком. Серед них – майори Олександр Кіреєнко, Олег Ковальчук та капітан Василь Ващенко.