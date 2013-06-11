У Севастополі розпочалося засідання Групи планування з’єднання Blackseafor

Згідно з рішенням засідання Комітету командувачів ВМС на Чорному морі, яке відбулося 16-18 травня 2013 року, у серпні поточного року до Військово-Морських Сил Збройних Сил України за ротаційним принципом переходить командування з’єднанням Blackseafor під час проведення активацій у 2013-2014 роках.

Українські ВМС на засіданні Групи планування Blackseafor є приймаючою стороною. Робочу групу Військово-Морських Сил Збройних Сил України під час засідання очолює старший офіцер оперативного управління штабу командування українського флоту капітан 2 рангу Олександр Пінчук.

За інформацією капітана 2 рангу Олександра Пінчука, основною метою засідання є розробка проекту оперативного наказу на проведення серпневої 2013 року активації Blackseafor та планування основних заходів цієї активації. Під час робочих сесій засідання відбудуться брифінги щодо складу сил, які візьмуть участь у серпневій 2013 року активації Blackseafor, обговорення складу сил, які до неї залучатимуться додатково, питання укомплектування штабу оперативного з’єднання кораблів.

Крім того, як планується, відбудуться презентація проекту документа Blackseafor щодо стандартних оперативних процедур для проведення комп’ютерних навчань, підготовка і підписання протоколу засідання Групи планування. Захід, що триватиме до 14 червня, проводиться відповідно до Переліку заходів військового співробітництва Збройних Сил України на травень-червень 2013 року та згідно з розпорядженням начальника штабу – першого заступника командувача ВМС ЗС України.

Як повідомлялося, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн під час 13-го засідання Комітету командувачів ВМС на Чорному морі висловив переконання, що спільна діяльність у рамках Blackseafor є незамінною формою діалогу та співробітництва у військово-морській галузі, сприяє зміцненню миру та стабільності в Чорноморському регіоні.

Довідка. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у м. Стамбул (Туреччина) Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями Blackseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, а також гуманітарних, протимінних операцій та операцій щодо захисту навколишнього середовища.