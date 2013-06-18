У Миколаєві розпочалися збори фахівців парашутно-десантної служби

Захід проходитиме п’ять днів, а участь у ньому візьмуть понад 50 представників частин ВДВ, спецназу Сухопутних військ та Військово-Морських Сил, морської піхоти та пошуково-рятувальних служб Повітряних Сил вітчизняного війська.

Керувати зборами призначено начальника парашутно-десантної служби ВДВ Збройних Сил України полковника Юрія Галушкіна.

За словами керівника, основним завданням зборів є підготовка фахівців парашутно-десантної служби до впровадження у війська нових систем спуску і приземлення, прийнятих нещодавно на озброєння Збройних Сил України. Це парашут типу «крило» «Статус-СН» і комплект зйомного бортового обладнання «Адаптер-1М».

– Із завданням освоїти нові системи приземлення фахівці, які беруть участь у роботі зборів, практично впоралися ще на попередніх подібних заходах. Тепер їм важливо навчитися правильно навчати інших військовослужбовців того, чого вони самі нещодавно навчилися, – розповів начальник парашутно-десантної служби ВДВ Збройних Сил України полковник Юрій Галушкін.

Для цього в ході зборів будуть проведені практичні заняття, на яких фахівці ПДС зможуть спробувати себе в якості вчителів, що мають передати отриманий досвід іншим.

Варто зазначити, що це вже треті збори з даної тематики, які приймають у себе десантники з Миколаєва. Ще заплановано провести два подібних заходи.