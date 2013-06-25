Начальник Генштабу ЗСУ у Стокгольмі обговорює перспективи партнерства з НАТО

Сьогодні, 25 червня 2013 року, у Стокгольмі розпочала роботу конференція НАТО з питань перспектив стратегічного воєнного партнерства. У заході беруть участь делегації 56 країн, а також представники командної структури Альянсу. Україну на конференції представляє делегація Збройних Сил на чолі із начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковником Володимиром Заманою.

Під час цьогорічного заходу, що має назву “Перспективи партнерства”, обговорюватимуться досягнення Північноатлантичного альянсу в галузі розвитку партнерства з часу проведення Самміту НАТО у Чикаго, а також визначатимуться можливості поглиблення співробітництва у майбутньому.

Як передбачається, глава української військової делегації генерал-полковник Володимир Замана візьме участь в обговоренні питань розвитку стратегічного воєнного партнерства з НАТО, продовження діалогу між керівництвом генеральних штабів збройних сил країн-членів Альянсу та країн-партнерів зі стратегічних питань, які становлять взаємний інтерес, досягнень у галузі партнерства у 2012 – 2013 роках, а також визначення шляхів поглиблення співпраці країн-партнерів із Альянсом на найближчу перспективу.