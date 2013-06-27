Олександр Олійник: У 2013 році до РФ вивезли півтори тисячі тонн меланжу

“Дуже важливим напрямом діяльності Міністерства оборони України є утилізація непридатних ракет і боєприпасів, компонентів ракетного палива. У 2013 році з військових баз зберігання вилучено та передано на утилізацію до підприємств Російської Федерації близько 1,5 тис. тонн компоненту ракетного палива меланж”. Про це сьогодні, 27 червня, повідомив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник під час відеоконференції з чотирма гарнізонами в Кабінеті Міністрів України.

За його словами, на даний час з баз зберігання ракетного пального залишається вилучити на утилізацію 4 422,5 тонни меланжу, із них 860 тонн – із військової частини у смт. Шевченкове Харківської області.

– Виконання програми утилізації дасть змогу Збройним Силам України скоротити неперспективні арсенали, бази і склади, вивільнити особовий склад для бойових частин, зменшити вартість утримання Збройних Сил, – наголосив Олександр Олійник.

Перший заступник Міністра оборони України зазначив, що сьогодні керівництвом оборонного відомства велика увага приділяється збереженню військового майна і техніки, запобіганню їх викрадення та пошкодження, попередженню та виявленню проявів корупційних діянь. Завершується опрацювання планів реформування державних підприємств Міноборони.

– З метою захисту інтересів держави заплановано проведення контрольних заходів за участю Державної фінансової інспекції України щодо обліку та стану надлишкового озброєння, військової техніки та майна, – повідомив Олександр Олійник.

Він зауважив, що також цього року було значно активізовано роботу з нормативно-правового забезпечення недопущення безпідставного, самовільного та безоплатного вилучення місцевими органами влади із користування Міноборони земельних ділянок та військових містечок.

– Завдання, які стоять перед Збройними Силами України, непрості і вкрай важливі. Але спільними зусиллями, за підтримки Президента України, Уряду всіх їх, безумовно, буде виконано, – наголосив Олександр Олійник.