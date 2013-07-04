Українські військові беруть участь у широкомасштабних маневрах

Військовослужбовці механізованої роти 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України продовжують брати участь у тристоронніх тактичних навчаннях “Слов’янська співдружність”, що тривають на полігоні “Прудбой” Волгоградської області Російської Федерації. У широкомасштабних маневрах беруть участь військовослужбовці Збройних сил Росії, Білорусі та України. За кілька днів навчань солдатам і офіцерам належить відпрацювати завдання по взаємодії в умовах, реально наближених до бойових.

Після прибуття на загальновійськовий полігон “Прудбой” українські військовослужбовці отримали необхідне обмундирування, зброю, індивідуальні засоби захисту тощо. В подальшому офіцери від української сторони взяли участь у рекогносцировці місцевості. Особовий склад зведеного батальйону, у складі якого виконуватимуть завдання й українці, на стрільбищі загальновійськового полігону пристріляли особисту зброю та виконали стрілецькі вправи за курсом стрільб Збройних сил Російської Федерації.

– Стріляли гранатометники, стрілки та снайпери нашої механізованої роти, – розповідає командир зведеної роти капітан Сергій Грицай. – Курс стрільб Збройних сил Російської Федерації дещо відрізняється від українського за складністю виконання вправ. Проте результати наших військовослужбовців в цілому були вдалими.

Також на тактичному полі загальновійськового полігону було проведено попередні тренування на техніці Збройних сил Російської Федерації, зразків якої немає на озброєнні українського війська. Зокрема, йдеться про броньовану машину “Тигр”, якою озброєні мотострілецькі підрозділи ЗС РФ та БМП-3, які на відміну від БМП-2, завдяки новітньому озброєнню, мають більшу бойову міць.

– Під час першого етапу активної фази навчання учасники маневрів здійснили марш до базового району ведення бойових дій, знищили незаконні військові формування у блокованій ними будівлі та звільнили полонених, – розповідає командир 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України підполковник Андрій Светлінський. – В ході наступних етапів активної фази навчання військовослужбовці відпрацюють дії у засідці, заходи інженерної розвідки, спільні дії з охорони важливих державних об’єктів, супроводу колон тощо.

Цілі трьохстороннього навчання полягають в обміні досвідом між військовослужбовцями Збройних Сил Російської Федерації, Республіки Білорусь та України за методикою підготовки і порядку виконання завдань в ході збройного конфлікту.

– Також командири російсько-українсько-білоруського підрозділу вчаться управляти підрозділами та організовувати взаємодію під час виконання завдань у зоні збройного конфлікту, – розповідає голова української військової делегації полковник Сергій Гуділов. – Проте кожен солдат і офіцер розуміє, що навчання – це не тільки практичні навички, які ми отримуємо в ході етапів навчань, а також підтримка добрих взаємин і дружби.

Тактичні навчання “Слов’янська співдружність” триватимуть до 10 липня.