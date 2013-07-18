Українським миротворцям у Конго вручили медалі ООН “За службу миру”

У місті Гома, де знаходиться базовий табір українських миротворців, в урочистостях взяли участь Глава адміністрації Місії ООН ДР Конго в провінції Північне Ківу Рей Торрес, командир бригади Північне Ківу бригадний генерал Поннаппа, командир бригади швидкого реагування бригадний генерал Мвакіболва. Привітати українських миротворців із знаменною подією у їхньому також прибули командири іноземних контингентів у ДР Конго та персонал Місії ООН.

Захід розпочався з шикування українського підрозділу, виносом прапору ООН та національного стягу, та виконанням гімну Організації Об’єднаних Націй на Державного гімну України.

Командир окремого вертолітного загону полковник Володимир Пастухов привітав підлеглих зі святом та подякував їм за сумлінне виконання обов’язків. А командир бригади Північне Ківу бригадний генерал Поннаппа подякував нашим співвітчизникам за вагомий внесок у справу підтримання миру цієї центральноафриканської країни.

– За час виконання миротворчих завдань ви не тільки підвищили імідж своєї країни, а й авторитет Місії ООН в цілому. Я пишаюся, що поряд з нами вдень і вночі виконують завдання українські вертолітники. Вашою візитівкою є високий професіоналізм та відповідальність за виконання доручених завдань, – наголосив бригадний генерал Поннаппа.

Цього дня на адресу українських миротворців пролунало ще чимало привітань, всі вони підкреслювали передову роль окремого вертолітного загону у справі забезпечення миру на сході Демократичної Республіки Конго.

Лейтмотивом свята стало вручення першими особами Місії ООН у ДР Конго українським миротворцям медалей “За службу миру”. А командир окремого вертолітного загону полковник Володимир Пастухов вручив почесним гостям сувеніри на згадку.

Наприкінці заходу перед присутніми виступив національний колектив танцю і співу цієї африканської країни. До їхньої концертної програми увійшли пісні та танці більшості етнічних груп провінції Північне Ківу.

У свою чергу кухарі українського миротворчого контингенту пригостили учасників церемонії стравами національної української кухні.

Необхідно зазначити, що виконуючи миротворчі завдання Місії ООН у Демократичній Республіці Конго екіпажі Мі-24 2-ї ротації окремого вертолітного загону здійснили майже чотири сотні вильотів та провели в африканському небі більше шестисот годин. І навіть сьогодні, незважаючи на святковий день українські миротворці виконують польоти на розвідку місцевості та патрулювання території на двох Мі-24.