У Києві відбулася презентація двотомника «Герой Радянського Союзу. Бесіди»

В книгах представлені інтерв’ю з двадцятьма вісьмома Героями Радянського Союзу.

– Книга – це одкровення Солдата, який пройшов страшними дорогами війни. Вона органічно увійшла до серії «Літопис війни», яка є нерозривною частиною того, що сьогодні називають «окопною правдою». Це перш за все розповідь про молодь і для молоді, про тих, хто за велінням серця добровільно став на захист отчого дому, – розповів Сергій Лекар.

– Двохтомник «Герой Радянського Союзу. Бесіди» – наша шана ветеранам Великої Вітчизняної війни, напередодні величного свята 70-річчя Великої Перемоги, – у свою чергу відзначив Олександр Филь.

Організатори презентації планують частину тиражу передати до бібліотек освітніх закладів, військових навчальних закладів та дитячих будинків.

На презентації були присутні герої двотомника, ветерани Великої Вітчизняної війни генерал-майори у відставці Іван Селіфонов та Володимир Полупанов, а також полковник у відставці Іван Івашина.

Вони коротко розповіли, за що отримали звання «Героя Радянського Союзу» та поставили свої автографи на примірниках.