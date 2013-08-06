З Одещини відправили 750 тонн меланджу

З розташування складу ракетного пального Сухопутних військ Збройних Сил України, що дислокується на Одещині, відправлено чергову партію компоненту ракетного пального “меланж” загальною кількістю близько 750 тонн. Даний захід відбувається в рамках реалізації спільного проекту Україна – ОБСЄ.

Як повідомив командир військової частини підполковник Олександр Ятлук, отруйна речовина у 15 спеціальних залізничних цистернах, призначених для перевезення хімічно-агресивних рідин, відправлена до Російської Федерації для подальшої утилізації на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу, що неподалік міста Ніжній Новгород.

– На даний час зі складу для утилізації уже вивезено третину “меланжу”. При завантаженні залізничних цистерн було дотримано усіх необхідних заходів безпеки, усі роботи проводились у спеціальних захисних костюмах та з дотриманням технічних вимог, що дозволило уникнути попадання небезпечної рідини в навколишнє середовище, – зазначив командир військової частини підполковник Олександр Яблук.

За ходом відправки компоненту ракетного палива спостерігали представники ОБСЄ, департаменту утилізації Міністерства оборони України та заводу, де що виконуватимуть утилізацію. Згідно з умовами продовження міжнародного проекту Україна – ОБСЄ, передбачено вивезення всієї кількості “меланжу” з Одещини.

Довідково. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.