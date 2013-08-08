Представник квартирного управління ЗСУ провів прийом громадян

За словами начальника відділу контролю за розподілом житлової площі у Збройних Силах України управління з вирішення соціальних питань Головного КЕУ ЗС України полковника Володимира Гузя, протягом робочого дня було надано консультацій та розглянуто звернення восьми відвідувачів.

– Основну частину питань ми отримали від діючих військовослужбовців гарнізону, яких цікавили питання отримання службового житла, порядок зміни статусу службових та гуртожитських житлових приміщень на постійне житло. Також були опрацьовані звернення ветеранів військової служби та членів їхніх сімей.

Під час виїзного прийому на місці було вирішено та надано роз’яснення п’ятьом відвідувачам, ще трьом були надані роз’яснення і отримано письмові звернення для їх вирішення у вищих інстанціях. Варто зазначити, що задля організації якісної роботи в заході також взяли участь начальник КЕВ м. Львова полковник Юрій Максименко та начальник житлової групи КЕВ м. Львова працівник ЗС України Анатолій Стороженко.

За словами керівника Регіональної громадської приймальні міністра оборони України майора юстиції Алли Сибірякової, за сім місяців діяльності проведено прийом більше двохсот громадян.

– Порівняльний аналіз кількості звернень по місяцях впродовж шести місяців свідчить про стабільну динаміку збільшення кількості звернень до регіональної приймальні. Прогнозуємо, що після завершення сезону відпусток в жовтні-грудні відвідувачів суттєво побільшає, – розповіла офіцер.

Також вона відзначила, що спектр питань торкався різних сфер життєдіяльності людей в погонах: пенсійного забезпечення – 20,7%; житлового забезпечення – 14,6%; роз’яснення пільг – 7,9%; проходження військової служби – 6%; надання статусу учасника бойових дій – 4,8%; виплати одноразової грошової допомоги по інвалідності – 4,2%; призову на військову службу – 3,6%; санаторно-курортного забезпечення – 3%, інші питання – 34,7%.

Крім того, було дано чимало роз’яснень з питань, що не відносяться до компетенції міністра оборони України (близько – 45%).

Власне, відповідно затвердженого графіку прийом буде здійснюватися наступним чином:

17 вересня 2013 року – представником Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

29 жовтня 2013 року – представником Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

19 листопада 2013 року – представником Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

17 грудня 2013 року – представником Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації.