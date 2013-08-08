Криворізькі танкісти провели дуельну стрільбу танкових взводів

Як повідомив командир танкового батальйону 17-ї окремої гвардійської танкової бригади гвардії підполковник Олександр Великодний, за умовами дуельних стрільб, кожен екіпаж в умовах оборони мав з трьох штатних артилерійських пострілів з озброєння танків Т-64БВ знищити три мішені №12, тобто «танк», на різних рубежах.

– Завдання вважалося виконаним, якщо всі три цілі були вражені. Тобто, один снаряд – одна ціль. Фактично кожен взвод мав відбити наступ танкової роти умовного противника, не маючи при цьому права на помилку. Адже навіть один промах – і результат вважався незадовільним, – зазначив гвардії підполковник Олександр Великодний.

Перед початком стрільб особовий склад танкової роти провів розвідку цілей, виконав метання імітаційної гранати РГД-5, вирішував вогневі задачі, а також закріпив знання матеріальної частини озброєння та бойової техніки.

За підсумками стрільб кращі результати показали контрактники – командири танків гвардії сержанти Олексій Якобчук та Вадим Рубцов, а також навідник-оператор гвардії солдат Олександр Хмара.