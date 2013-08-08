Літаки ЗСУ взяли участь у міжнародному авіашоу в Угорщині

Цього разу міжнародний авіаційний форум об’єднав “під своїм крилом” представників військової авіації 22-х країн світу. Тут були представлені військові літаки різних типів та призначень з Росії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Хорватії, Румунії, Англії, Словаччини, Іспанії, Сербії, Туреччини.

Військова авіація Збройних Сил України на міжнародному авіаційному показі була представлена винищувачем Су-27УБ та військово-транспортним літаком Ан-26 Повітряних Сил ЗС України.

За словами заступника командувача Повітряних Сил ЗС України з авіації – начальника авіації генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, котрий очолював українську військову делегацію, міжнародні авіашоу – це не тільки показ майстерності кращих пілотів та зразків військової авіаційної техніки, а й, перш за все, спілкування військових льотчиків різних країн та налагодження дружніх відносин.

– До нашої техніки був великий інтерес глядачів, незважаючи на те, що поряд у наземному показі стояли не менш цікаві літаки JAS-39 GRIPEN та оновлений L-159Т ВПС Чехії, Су-25 та транспортник С-27J ВПС Болгарії, бойовий Tornado GR4 та навчальний літак Hawk королівських ВПС Великої Британії. Охочих відчути себе пілотом винищувача Су-27УБ або сфотографуватися на його фоні було чимало, – розповів генерал-лейтенант Василь Нікіфоров.

У ході спілкування представники військових делегацій різних країн висловлювали своє бажання відвідати Україну та взяти участь у спільних навчаннях. Варто зазначити, що цього року програма участі українських військових льотчиків у закордонних авіашоу надзвичайно насичена. Зокрема, 24-25 серпня, в День Незалежності України, передбачений візит командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Юрія Байдака до Польщі, 30 серпня та 1 вересня українські військові льотчики літатимуть в небі Словаччини, а вже 7-8 вересня делегація Повітряних Сил ЗС України візьме участь у міжнародному авіашоу, що проходитиме у Чехії.