Вперше в історії ХУПС курсанти льотного факультету підіймуться у небо на винищувачі МіГ-29
6 найкращих курсантів випускного курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХУПС) разом з досвідченими льотчиками-інструкторами незабаром піднімуться у небо на винищувачі МіГ-29.
Вони повністю освоїли теорію тактико-технічних характеристик, конструкцію та режими експлуатації винищувача, пройшли наземну підготовку експлуатації літака та дій в екстремальних ситуаціях.
– За штурвалом бойового літака курсанти-випускники видового вищого військового навчального закладу знаходитимуться вперше за історію Харківського університету Повітряних Сил. До цього вони виконували польоти лише на навчально-тренувальному літаку Л-39, – зазначив виконуючий обов’язки начальника університету льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв. – Наші сподівання повинні повністю себе виправдати, адже після випуску з університету молодим лейтенантам вже набагато буде легше пересісти у кабіну МіГ-29.
На думку командування військового вишу, провівши ознайомчі польоти на винищувачі Міг-29, випускники набудуть практичні навички пілотування цього літака, відчують його особливості та переваги по відношенню до навчально-тренувального літака Л-39, на якому вони піднімалися у небо попередні два роки свого навчання.