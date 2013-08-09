Вперше в історії ХУПС курсанти льотного факультету підіймуться у небо на винищувачі МіГ-29

Вони повністю освоїли теорію тактико-технічних характеристик, конструкцію та режими експлуатації винищувача, пройшли наземну підготовку експлуатації літака та дій в екстремальних ситуаціях.

– За штурвалом бойового літака курсанти-випускники видового вищого військового навчального закладу знаходитимуться вперше за історію Харківського університету Повітряних Сил. До цього вони виконували польоти лише на навчально-тренувальному літаку Л-39, – зазначив виконуючий обов’язки начальника університету льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв. – Наші сподівання повинні повністю себе виправдати, адже після випуску з університету молодим лейтенантам вже набагато буде легше пересісти у кабіну МіГ-29.

На думку командування військового вишу, провівши ознайомчі польоти на винищувачі Міг-29, випускники набудуть практичні навички пілотування цього літака, відчують його особливості та переваги по відношенню до навчально-тренувального літака Л-39, на якому вони піднімалися у небо попередні два роки свого навчання.