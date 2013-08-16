Боєприпаси з арсеналу у Лозовій утилізують до кінця року

Про це, сьогодні 16 серпня, розповів Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час виїзної робочої наради на Харківщині, щодо виконання ДСНС України Державної цільової програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 61 арсеналу Збройних Сил України.

На 61-му арсеналі Південного оперативного Командування Сухопутних військ високопосадовця супроводжував начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана.

– Програмою утилізації боєприпасів на 2008-2017 рік передбачено знищення 474 тисяч тонн боєприпасів. 186 тисяч тонн боєприпасів вже утилізовано. Залишилось – 288 тисяч тонн. Уряд посилює контроль за збереженням боєприпасів. Особлива увага приділяється арсеналу в Лозовій, де 27 серпня 2008 року внаслідок надзвичайної ситуації – пожежі – здетонувало близько 63 тисяч тонн боєприпасів. Урядом поставлено завдання до кінця цього року завершити очистку території та знешкодити залишки боєприпасів, – сказав Олександр Вілкул після наради.

Після заслуховування генерал-полковника Володимира Замани та особистої оцінки стану справ, Віце-прем’єр-міністр зустрівся із журналістами.

– На 61-му арсеналі в Лозовій вже проведено розчистку 220 га території арсеналу з 247 га. Вивезено і знешкоджено 26 тисяч тонн боєприпасів з 30 тисяч тонн. Ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації займається Державна служба з надзвичайних ситуацій. Територія арсеналу після проведених робіт повинна бути безпечною для населення, – наголосив Олександр Вілкул.

Голова Державної Служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських підкреслив, що ситуація на території арсеналу повністю під контролем рятувальників.

– Ми виконаємо поставлене на 2013 рік завдання – очистити решту технічної території від боєприпасів, здійснити контрольну перевірку та підготувати передачу території арсеналу для функціонування у “мирних” цілях”, – зазначив Михайло Болотських.

На завершення перебування в місті Лозова, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана поспілкувався з командиром 61 арсеналу підполковником Олександром Собчуком та визначив за пріоритет в роботі – вдосконалення системи охорони військового майна та підвищення майстерності військових пожежних.

Окрім 61 арсеналу, начальник Генерального штабу Збройних Сил України побував в розташуванні 92-ї окремої механізованої бригади 6 армійського корпусу в Чугуєві, де тимчасово виконуючий обовязки командира з’єднання підполковник Олексій Майстренко доповів генерал-полковника Володимира Заману із службовими здобутками воїнів-піхотинців та представив навчально-матеріальну базу. Разом вони побували у парку бойових машин, солдатському клубі частини, інших об’єктах військової частини.

В цілому, генерал-полковник Володимир Замана позитивно оцінив роботу, зроблену в частині Сухопутних військ в плані організації бойової підготовки та дозвілля. Щодо ж окремих проблем, пов’язаних із матеріальним забезпеченням бригади, то начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України пообіцяв взяти на контроль їхнє розв’язання.

Довідково. 61 арсенал (військова частина А0829) знаходиться на відстані 1,2 км від міста Лозова Харківської області. Загальна площа – 494 га, з яких 247 га – технічна територія на якій зберігалось близько 93 тисячі тонн ракет, артилерійських, мінометних, танкових і стрілецьких боєприпасів та піротехнічних засобів.